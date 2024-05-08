В российском городе рабочий сорвался во время ремонта элитного коттеджа и погиб

В Санкт-Петербурге рабочий умер, упав с четырехметровой высоты во время ремонта коттеджа. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, 50-летний специалист выполнял работы в закрытом комплексе коттеджей на Каменном острове. В ходе задач на строительных лесах у фасада мужчина сорвался с высоты четырех метров. С места ЧП рабочего забрала скорая в состоянии клинической смерти.

В больнице медики зафиксировали у мужчины перелом ребер, открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Пациента направили в шоковую реанимацию Мариинской больницы, где он позднее скончался.

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