Сначала нашли руку, затем голову: россиянин расчленил возлюбленную и попытался скрыть преступление

В Оренбургской области мужчина убил и расчленил свою возлюбленную. При этом в совершенном преступлении он сознаваться не собирался и пытался все выставить так, будто девушка пропала. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, местный житель обратился в полицию и заявил, что его избранница перестала выходить на связь. По его словам, она вышла из дома в Новотроицке и после исчезла. Мужчина был убит горем и на протяжении семи дней помогал в поисках любимой волонтерам. Но раскрыть правду правоохранителям ему все-таки пришлось, когда были найдены части тела россиянки.

Сначала обнаружили женскую руку, а затем отыскать удалось и голову. Подозрения пали на бойфренда убитой, и он во всем сознался. На допросе мужчина рассказал, что расправился с девушкой, после чего спрятал ее части тела в разных местах. Их по-прежнему ищут. Также выяснилось, что после преступления он зачем-то сфотографировал труп и отправил снимок другой подруге.

Ранее в Старой Руссе школьник убил двухлетнюю девочку, сбросив на нее стекло с пятого этажа.