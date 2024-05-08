Россиянин сломал лопату о голову сына и попытался зарезать жену

В Москве местного жителя заподозрили в избиении сына и нападении на жену. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, ЧП случилось вечером 6 мая. Москвич в нетрезвом состоянии вернулся домой - в общежитие на Университетском проспекте.

Россиянин с порога начал ругаться с супругой и 19-летним сыном, а когда те попросили прекратить употреблять алкоголь, вышел из себя. Мужчина взял нож и накинулся на супругу и сына, угрожая убить. Женщине и подростку удалось сбежать в другую комнату и забаррикадироваться, оттуда они позвонили соседям и попросили помощи. В этот момент неадекват спустился во двор с лопатой и начал бить ею по принадлежащей жене машине. Следом на улицу вышел его сын, и тогда глава семейства переключился на него. Уточняется, что удары были настолько сильными, что черенок лопаты сломался после удара о голову несовершеннолетнего.

Остановить мужчину удалось прибывшим на место сотрудникам полиции. Пострадавшего мальчика доставили в больницу.

Как пишет SHOT, уголовное дело пока не возбуждали.

Ранее мы писали, что тело избитого и раздетого мужчины обнаружили в лесу в Ивановской области.