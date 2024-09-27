В Санкт-Петербурге пятилетний мальчик проткнул живот во время игры во дворе дома. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло в Северной столице накануне. Ребенок случайно споткнулся и упал на торчащий из земли штырь. Пострадавшего доставили в больницу. У юного петербуржца зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лобной области и колото-проникающую рану живота.

Состояние мальчика оценивается как тяжелое. По факту произошедшего была организована проверка.

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