В российском городе четырехлетний мальчик перемолол себе пальцы в блендере

В больницу в Санкт-Петербурге поступил четырехлетний мальчик с открытыми переломами фаланг пальцев. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ребенок находился в квартире дома, расположенного на Дрезденской улице Выборгского района. Мама пострадавшего готовила суп и измельчала овощи в блендере, после чего отвлеклась, оставив миксер на столе.

В этот момент ее сын засунул руку в прибор и включил его.

К настоящему моменту юный петербуржец получил всю необходимую медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее мы писали, что в Нижнекамске школьник избил третьеклассницу до сотрясения мозга при учителе. Родители пострадавшей девочки уже обратились за помощью в правоохранительные органы.

Также сообщалось, что в Люберцах врачи перепутали новорожденных и нанесли ожоги здоровому ребенку.