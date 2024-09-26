В Мытищах мужчина устроил стрельбу в зоне Пироговского водохранилища. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

На территории отдыха рядом с Пироговским водохранилищем днем 26 сентября неизвестный мужчина начал стрелять по строителям, которые приехали демонтировать летние домики на берегу. Предварительно, мужчина является одним из владельцев снесенных построек. Сейчас он задержан и находится в полиции.

Как утверждают журналисты, нападения неизвестных на водноспортивный клуб «Дубрава» в Мытищах особенно активизировались в последние несколько месяцев. О том, кто причастен к сносу домиков, информации нет.

По данным журналистов, пострадавших в ходе перестрелки нет. Возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство».

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