Спасалась от жары: школьница умерла, принимая летний душ на даче в Ростовской области

В Ростовской области школьница умерла, спасаясь от жары. Семиклассница собиралась принять летний душ на даче.

В городе Шахты 13-летняя девочка пришла в гости к своей однокласснице. Девочки гуляли на улице, но в какой-то момент им стало жарко, и они решили принять душ, который находился во дворе дома. Подросток зашла в кабинку, включила водонагреватель, чтобы настроить температуру, и внезапно ее ударило током, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Разряд был настолько сильным, что школьница скончалась на месте.

По факту случившегося проводится проверка. Предварительно установлено, что водонагреватель был неисправен.

До этого в подмосковном Домодедове 9-летний мальчик получил смертельный удар током от зарядки для телефона.

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