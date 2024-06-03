Сопернику отрубил пальцы, а девушку порезал: выпускник напал с мачете на экс-возлюбленную и ее нового парня

В Подмосковье выпускник 11 класса напал с мачете на бывшую девушку и ее нового возлюбленного. Оба получили серьезные травмы, а парень еще и лишился двух пальцев. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 17-летний юноша, вооружившись мачете, подкараулил свою экс-избранницу и набросился на нее, когда она была со своим новым 28-летним бойфрендом. В ярости подросток изрезал тела пары, а сопернику отрубил пальцы.

После этого бывший 11-классник сам вызвал скорую помощи и сдался полиции. По его признанию, он решился на нападение из-за ревности, он хотел ей отомстить. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на убийство.

Пострадавший молодой человек на данный момент находится в больнице. Кроме ампутации пальцев, у него диагностировали переломы ног и резаные раны головы. Девушку же с незначительными травмами отпустили домой.

Ранее в Перми девочке оторвало палец, когда она купалась в фонтане.