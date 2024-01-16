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СЛУЧИЛОСЬ
10:20, 16 января 2024
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В российском городе пропал ребенок, приехавший из Австрии

Приехавший из Австрии шестилетний мальчик пропал в Новосибирске.
В российском городе пропал ребенок, приехавший из Австрии

© Freepik

В Новосибирске сотрудники полиции разыскивают шестилетнего мальчика, который переехал в Россию из Австрии вместе с матерью. Об этом пишет издание НГС со ссылкой на ГУ ФССП Новосибирской области.

Уточняется, что ребенок знает русский язык. Мать мальчика - 39-летняя Виктория, уроженка Сочи.

Предполагается, что женщина с сыном могли остановиться в Калининском районе, где проживает тетя женщины, или же поехать к родственникам в Краснодарский край. Другие детали об исчезновении россиянки и несовершеннолетнего иностранного гражданина в настоящий момент неизвестны.

Ранее мы писали, что в Азове в Ростовской области полицейский застрелил мужчину, который пытался убить сожительницу и сотрудников ППС.

Также сообщалось, что в Перми местный житель умер в супермаркете во время похода за покупками.

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