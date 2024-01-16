В российском городе пропал ребенок, приехавший из Австрии

В Новосибирске сотрудники полиции разыскивают шестилетнего мальчика, который переехал в Россию из Австрии вместе с матерью. Об этом пишет издание НГС со ссылкой на ГУ ФССП Новосибирской области.

Уточняется, что ребенок знает русский язык. Мать мальчика - 39-летняя Виктория, уроженка Сочи.

Предполагается, что женщина с сыном могли остановиться в Калининском районе, где проживает тетя женщины, или же поехать к родственникам в Краснодарский край. Другие детали об исчезновении россиянки и несовершеннолетнего иностранного гражданина в настоящий момент неизвестны.

Ранее мы писали, что в Азове в Ростовской области полицейский застрелил мужчину, который пытался убить сожительницу и сотрудников ППС.

Также сообщалось, что в Перми местный житель умер в супермаркете во время похода за покупками.