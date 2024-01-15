Россиянин отправился за покупками в супермаркет и умер

В Перми местный житель умер в супермаркете во время похода за покупками. Об этом сообщает Telegram-канал «Пермское чтиво».

По данным источника, ЧП произошло накануне. Россиянин зашел в магазин, расположенный на бульваре Гагарина, и залпом выпил бутылку виски. После этого мужчина скончался.

Рядом с трупом была обнаружена недопитая бутылка алкоголя. При осмотре не было зафиксировано признаков насильственной смерти.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.

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