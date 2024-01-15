Российский полицейский застрелил мужчину, который пытался убить сожительницу

В Азове в Ростовской области полицейский застрелил мужчину, который напал на сожительницу и сотрудников ППС. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, вечером 12 января жители одного из домов на улице Урицкого услышали крики в квартире и вызвали сотрудников полиции. Правоохранители выбили дверь и застали 43-летнего хозяина квартиры с ножом во время избиения сожительницы и ее брата.

Заметив полицейских, неадекват набросился и на них, успев нанести четыре удара в бронежилет одного из силовиков, после чего старший сержант совершил выстрелил ему в ноги и грудь. От ранения россиянин умер на месте.

Женщину и ее брата госпитализировали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

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