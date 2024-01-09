Ребенок умер во время новогоднего корпоратива в российском городе

Ребенок утонул в бассейне во время новогоднего корпоратива отца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как пишет источник, ЧП произошло 29 декабря в банном комплексе в микрорайоне Гайва. Ребенок захлебнулся в бассейне на новогоднем корпоративе, на который его привел отец.

Отмечается, что происшествие случилось, когда взрослые были заняты подготовкой к празднику. При этом они были трезвыми.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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