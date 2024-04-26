В российском городе произошла массовая драка школьников из-за оскорблений в чате

В Махачкале произошла массовая драка подростков из-за взаимных оскорблений в общем чате. Об этом сообщается в Telegram-канале руководителя пресс-службы МВД республики Гаяны Гариевой.

Уточняется, что сотрудники полиции накануне вечером выехали на место после получения информации о драке школьников в микрорайоне Редукторный, после чего забрали в отдел нескольких несовершеннолетних. В случившемся, в степени ответственности каждого в настоящий момент разбираются сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

По словам замглавы Махачкалы – начальника управления образования города Эмилия Раджабова, «среди задержанных трое подростков». Двое из них учатся в колледже, третий – учащийся по домашней форме обучения махачкалинского лицея.

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