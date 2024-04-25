Россиянин приобрел для дочери куклу, которая начала читать стихи про смерть

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приобрел для своей дочери куклу, начавшую читать стихи про смерть. Об этом сообщает издание «Вестник Сургутского района».

Россиянин поделился кадрами, на которых видно небольшую куклу в образе маленькой девочки, которая цитирует стихотворение советского и российского поэта Евгения Евтушенко «Белые снеги».

«Идут белые снеги… И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду», — говорит кукла.

По словам жителя Сургута, он купил куклу на одном из маркетплейсов, однако после услышанного принял решение вернуть игрушку в пункт выдачи заказов.

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