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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 25 апреля 2024, 16:08
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Россиянин приобрел для дочери куклу, которая начала читать стихи про смерть

Житель ХМАО купил для дочери куклу, которая начала читать стихи про смерть.
Россиянин приобрел для дочери куклу, которая начала читать стихи про смерть

© Starface.ru

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) приобрел для своей дочери куклу, начавшую читать стихи про смерть. Об этом сообщает издание «Вестник Сургутского района».

Россиянин поделился кадрами, на которых видно небольшую куклу в образе маленькой девочки, которая цитирует стихотворение советского и российского поэта Евгения Евтушенко «Белые снеги».

«Идут белые снеги… И я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду», — говорит кукла.

По словам жителя Сургута, он купил куклу на одном из маркетплейсов, однако после услышанного принял решение вернуть игрушку в пункт выдачи заказов.

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