В российском городе пожилой женщине отрезало ноги трамваем

В Магнитогорске трамваем отрезало ноги 71-летней пенсионерке. Водитель не заметила этого и покинула место ДТП.

Как пишет 74.ru, утром 21 ноября пожилая женщина переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора справа от трамвая. 46-летняя водитель трамвая № 1 не заметила бабушку и наехала на нее.

Пенсионерке отрезало ноги. У нее также обнаружили перелом черепа. Женщине сделали операцию. Сейчас она находится в реанимации.

Водитель трамвая покинула место ДТП. В Госавтоинспекции города пояснили, что стаж вождения женщины составляет 24 года. Ранее в аварии она не попадала.

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