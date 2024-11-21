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Опубликовано 21 ноября 2024, 17:09
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В российском городе пожилой женщине отрезало ноги трамваем

71-летняя пенсионерка лишилась ног, попав под трамвай в Магнитогорске.
В российском городе пожилой женщине отрезало ноги трамваем

© Freepik

В Магнитогорске трамваем отрезало ноги 71-летней пенсионерке. Водитель не заметила этого и покинула место ДТП.

Как пишет 74.ru, утром 21 ноября пожилая женщина переходила проезжую часть на зеленый сигнал светофора справа от трамвая. 46-летняя водитель трамвая № 1 не заметила бабушку и наехала на нее.

Пенсионерке отрезало ноги. У нее также обнаружили перелом черепа. Женщине сделали операцию. Сейчас она находится в реанимации.

Водитель трамвая покинула место ДТП. В Госавтоинспекции города пояснили, что стаж вождения женщины составляет 24 года. Ранее в аварии она не попадала.

До этого в подмосковном Жуковском мужчина избил водителя маршрутки, выгнал пассажиров и угнал общественный транспорт.

Также мы писали, что боец СВО из Якутии провел в окопе 17 дней и отрезал себе ногу, чтобы выжить. Подробнее читайте здесь.

Источник:74.ru
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
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авария
трамвай