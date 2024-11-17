Неадекватный россиянин избил водителя, угнал маршрутку и попал на ней в ДТП

В подмосковном Жуковском мужчина избил водителя маршрутки, выгнал пассажиров и угнал общественный транспорт. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

Злоумышленник угнал маршрутку, из которой выгнал пассажиров. Также он избил водителя общественного транспорта.

Угонщик организовал погоню с полицией через город в сторону Раменского.

Набрав скорость, мужчина не списался в поворот, вылетел на встречную полосу и врезался в джип KIA. В этот момент рецидивиста скрутили полицейские.

По предварительным данным, угонщик разбил лицо, водитель KIA отделалась легким испугом.

До этого 15-летний подросток с канистрой бензина напал на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль в Омской области.

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