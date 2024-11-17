Неадекватный россиянин избил водителя, угнал маршрутку и попал на ней в ДТП
© Freepik
В подмосковном Жуковском мужчина избил водителя маршрутки, выгнал пассажиров и угнал общественный транспорт. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Злоумышленник угнал маршрутку, из которой выгнал пассажиров. Также он избил водителя общественного транспорта.
Угонщик организовал погоню с полицией через город в сторону Раменского.
Набрав скорость, мужчина не списался в поворот, вылетел на встречную полосу и врезался в джип KIA. В этот момент рецидивиста скрутили полицейские.
По предварительным данным, угонщик разбил лицо, водитель KIA отделалась легким испугом.
До этого 15-летний подросток с канистрой бензина напал на женщину-таксиста и угнал ее автомобиль в Омской области.
Также мы писали, что восьмилетняя девочка угнала автомобиль матери и уехала в супермаркет в соседний город.