Боец СВО из Якутии провел в окопе 17 дней и отрезал себе ногу, чтобы выжить. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

38-летний раненный мужчина провел в окопе 17 дней. За это время рана нагноилась. Боец хотел, чтобы сослуживцы ампутировали конечность, но никто не решился. Тогда он вколол себе обезболивающий укол и ножом отрезал ногу.

После операции мужчина ждал несколько дней медиков в траншее. Эвакуационная группа не могла забрать его, пока противника не отбили. На данный момент боец находится под присмотром врачей.

Ранее жительница Урала потребовала отменить развод 2015 года с погибшим на СВО бойцом. Россиянка утверждает, что не знала о расставании, а родственники умершего обвиняют ее в желании нажиться. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Биробиджане раненый боец СВО не смог попасть домой и обратился к спасателям.