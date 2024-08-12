В российском городе подросток бросил страйкбольную гранату в девушку и двоих детей

В Кемерове 17-летний подросток бросил в сторону людей страйкбольную гранату. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Уточняется, что ЧП произошло накануне в парке отдыха имени Веры Волошиной. Юноша кинул страйкбольную гранату в сторону людей и скрылся. В результате инцидента пострадали 20-летняя девушка и двое несовершеннолетних.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате личность злоумышленника была установлена. Им оказался житель поселка городского типа Яшкино.

В настоящий момент юноша задержан. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

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