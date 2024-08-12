В российском городе лжемедик напала на 95-летнюю пенсионерку из-за 50 тысяч рублей

В Новосибирске полицейские задержали женщину, напавшую на 95-летнюю жительницу Барнаула, представившись медработником. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Алтайского края.

В полицию обратилась 95-летняя пенсионерка, которая рассказала, что на нее в собственной квартире напала незнакомка. Она уточнила, что в утреннее время к ней домой постучалась неизвестная, которая представилась работником медицинского учреждения.

Под предлогом медосмотра она проникла в квартиру. Хозяйка поверила гостье, которая положила ее на кровать и стала якобы проводить осмотр. В какой-то момент незнакомка резко прижала подушку к лицу лежавшей россиянки и навалилась на нее. Пенсионерка сделала вид, что потеряла сознание, злоумышленница обыскала ее комнату и скрылась.

Пенсионерка заметила пропажу кошелька, в котором находились 50 тысяч рублей, и обратилась в правоохранительные органы. Полицейским удалось оперативно установить личность нападавшей, задержать ее смогли в Новосибирске, 44-летняя подозреваемая находилась в федеральном розыске.

Оказалось, что незадолго до преступления лжемедик случайно познакомилась с родственницей 95-летней жительницы Барнаула, женщина рассказала налетчице о пенсионерке, ее месте жительства, состоянии здоровья и материальном благополучии.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело о разбое.

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