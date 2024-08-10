Мог приревновать: мужчина выстрелил в жену и соседа из ружья

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Волгограда, который устроил стрельбу. Он пытался убить жену и соседа. Причиной его поведения могла стать ревность, передает v102.ru.

По данным СМИ, задержанному стрелку в районе 70 лет. Его жене и соседу тоже. Журналисты предполагают, что глава семейства пытался застрелить супругу, предварительно заподозрив ее в неверности.

Волгоградец открыл стрельбу из ружья во дворе своего дома. Он ранил жену и соседа. Пострадавшие сейчас находятся в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое.

Злоумышленника задержали правоохранители. В скором времени суд рассмотрит вопрос о заключении фигуранта уголовного дела под арест.

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