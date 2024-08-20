В российском городе пенсионерка подожгла машину соседей, устав от шума в их квартире

В Красноярске пенсионерка решила сжечь автомобиль своих соседей, мешавших ей ремонтом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Отмечается, что ЧП произошло во дворе жилого дома на Молодежном проспекте в ночь с 18 на 19 августа. В правоохранительные органы поступил вызов о поджоге машины. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастна 60-летняя соседка хозяина авто.

Поджигательница призналась, что ей сильно мешает шум от ремонтных работ в квартире соседей. В день поджога россиянка выпила и придумала план мести.

В настоящий момент обвиняемая задержана. Возбуждено уголовное дело, жительнице Красноярска грозит до пяти лет тюремного заключения.

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