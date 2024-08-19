Девушка упала в обморок на тренировке и лишилась части мозга

23-летняя американка лишилась части мозга после падения во время тренировки. Об этом сообщает зарубежное издание WKYT.

23-летняя девушка почувствовала ухудшение самочувствия во время тренировки. Она успела позвонить родителям перед тем, как потерять сознание. Мать и отец нашли дочь лежащей на полу и вызвали скорую помощь. По пути в больницу она несколько раз переставала дышать, врачи не могли поставить диагноз. Приехав в медицинское учреждение, девушке сделали КТ. Исследование показало обширное кровоизлияние в мозг. Позже врачи выявили у пациентки артериовенозную мальформацию.

Американка провела в реанимации месяц. За это время ей сделали 6 операций и удалили часть мозга. Сейчас она проходит реабилитацию. Девушка не может двигаться и говорить. Семья общается с ней при помощи языка жестов.

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