В Коломне пенсионерка зажгла свечку в церковный праздник и спалила квартиру. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

18 августа 64-летняя пенсионерка поставила в комнате свечу в честь православного праздника и ушла на кухню. Через несколько минут она обнаружила, что жилое помещение горит. Женщина не смогла потушить пламя и выбежала на улицу. В это время соседи вызвали пожарных и оказали потерпевшей первую помощь. Пенсионерка обожгла руку, пытаясь потушить возгорание.

Известно, что, помимо квартиры, у нее сгорели документы и телефон.

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