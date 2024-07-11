В российском городе пенсионер избил другого пенсионера в больничной очереди

В Москве двое пенсионеров устроили драку в городской поликлинике из-за места в очереди. Об этом пишет Regnum.

По информации источника, ЧП произошло 8 июля в коридоре одной из столичных поликлиник. 62-летний мужчина попытался попасть в кабинет медика без очереди, чем возмутил другого 62-летнего пациента. Между пенсионерами завязалась ругань, которая вскоре переросла в драку.

В результате конфликта один из москвичей получил травмы головы и ушибы. Он был доставлен в травмпункт поликлиники, после чего госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Сотрудники полиции организовали проверку по факту произошедшего.

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