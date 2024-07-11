Медведь затащил в лес и растерзал 19-летнюю туристку

В Румынии медведь растерзал 19-летнюю туристку, которая отправилась в поход со своим парнем. Об этом пишет Spotmedia.ro.

По информации источника, ЧП произошло в уезде Прахова. Молодые люди отправились в поход в Карпаты, когда наткнулись на хищника. Животное бросилось на девушку и затащило ее в лес. Ее бойфренд вызвал спасателей.

Прибывшие спасатели нашли на месте только молодого человека. Позднее им удалось обнаружить неподалеку пострадавшую, однако спасти ее уже было невозможно. Как рассказали спасатели, эвакуация останков была крайне затруднена из-за труднопроходимой местности, а также потому что медведь все это время бродил в 10-15 метрах от них.

Молодой человек был доставлен в город Буштень. Жителей района проинформировали о присутствии на территории дикого зверя.

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