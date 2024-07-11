Ребенок погиб в яме с экскрементами в частном детском саду в Казахстане

Четырехлетний ребенок погиб в Казахстане, упав в септик на территории детского сада, сообщает издание Orda.kz.

Несчастный случай произошел утром 10 июля в городе Атырау в частном детском саду «Чебурашка». Как сообщили в городском управлении образования, ребенок утонул в канализационном септике во время прогулки.

В данный момент ведется расследование, полиция возбудило по факту случившегося уголовное дело. По мнению начальника областной станции скорой помощи, возможно, воспитатели оставили его без присмотра.

Местные общественники, отмечает Orda.kz, выразили обеспокоенность по поводу условий в частных детских садах и задаются вопросом, как можно было держать открытым септик там, где играют дети.

«Сейчас кто угодно может открыть частный детский сад. Субсидии предоставляет государство. Детсады, которые оборудуют в коттеджах, растут как грибы после дождя. Но кто за ними следит?», - заявила ветеран-педагог из Атырауской области Сауле Шайхиева.

Ранее мы сообщали, что в Москве отец утопил пятимесячного сына во время купания. Когда ребенок перестал дышать, мужчина отнес его в больницу, но, находясь в шоковом состоянии, отказался отдавать тело врачам.