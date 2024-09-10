В российском городе парень, угрожая ножом, изнасиловал 12-летнюю дочь иностранки
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В Санкт-Петербурге парень изнасиловал 12-летнюю девочку, угрожая ей ножом. Об этом сообщает 78.ru.
По данным источника, ЧП произошло накануне в лесопарковой зоне возле дома №22 на улице Добровольцев. Неизвестный молодой человек изнасиловал 12-летнюю девочку, применяя физическую силу и угрожая несовершеннолетней ножом.
Мать девочки, 34-летняя гражданка Таджикистана, после случившегося написала заявление в полицию.
Уточняется, что пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии. Сотрудникам полиции удалось задержать по горячим следам 17-летнего мигранта, проживающего на улице Отважных. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
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