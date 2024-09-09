В российском регионе у пары изъяли детей после того, как мужчина принял роды у женщины

В Якутии мужчина самостоятельно принял роды у сожительницы, после чего попал в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

ЧП произошло в Хангаласском районе. Как считают правоохранители, медики приехали в квартиру россиянина, когда он помогал сожительнице при домашних родах. Специалисты предпринимали попытки оказать женщине помощь, однако будущий отец всячески мешал им.

Прибывшие на место сотрудники полиции предупредили его о том, что мужчине не следует мешать оказанию помощи, но их слова житель Якутии игнорировал. Он стал ругаться матом, хватать полицейских за обмундирование. Тогда дебошира, который ранее уже был судим за кражу и грабеж, забрали в отделение полиции.

Вдобавок правоохранители установили, что в семье воспитываются пятеро детей в возрасте 16, 12, 6, 3 лет и 1 года. При этом у двух младших девочек отсутствуют какие-либо документы. В результате детей изъяли. Трех старших отправили в Центр содействия семейному воспитанию, а двух младших направили в больницу.

Полиция организовала проверку.

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