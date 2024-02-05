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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 05 февраля 2024, 15:45
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В российском городе обнаружили тело 15-летнего сына известного бизнесмена

В Нижнем Тагиле нашли труп 15-летнего сына местного бизнесмена.
В российском городе обнаружили тело 15-летнего сына известного бизнесмена

© Freepik

В Нижнем Тагиле Свердловской области обнаружили тело 15-летнего сына известного в городе предпринимателя. Об этом пишет издание TagilCity.

По данным источника, ЧП произошло 4 февраля. Возле тела подростка было найдено ружье отца, которое он хранил в сейфе. Как юноша смог достать из сейфа оружие – пока неизвестно. В момент трагедии отца не было дома.

Отмечается, что родители школьника находятся в разводе. Экс-супруги обратились в суд, чтобы разделить имущество и решить, с кем будут жить несовершеннолетние дети. В семье, кроме погибшего, воспитываются еще двое детей. Он был старшим ребенком.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске трое грабителей проникли в частный дом, связали скотчем хозяйку и ограбили на 22 млн рублей.

Также мы писали, что 13-летний школьник травмировался во время катания на тюбинге в Саратове.

Источник:TagilCity
Автор:Евгений Медведев
Теги:
чп
подросток
смерть