В российском городе обнаружили тело 15-летнего сына известного бизнесмена

В Нижнем Тагиле Свердловской области обнаружили тело 15-летнего сына известного в городе предпринимателя. Об этом пишет издание TagilCity.

По данным источника, ЧП произошло 4 февраля. Возле тела подростка было найдено ружье отца, которое он хранил в сейфе. Как юноша смог достать из сейфа оружие – пока неизвестно. В момент трагедии отца не было дома.

Отмечается, что родители школьника находятся в разводе. Экс-супруги обратились в суд, чтобы разделить имущество и решить, с кем будут жить несовершеннолетние дети. В семье, кроме погибшего, воспитываются еще двое детей. Он был старшим ребенком.

В настоящий момент по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ногинске трое грабителей проникли в частный дом, связали скотчем хозяйку и ограбили на 22 млн рублей.

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