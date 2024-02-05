Россиянку связали скотчем и ограбили на 22 млн рублей

В подмосковном Ногинске трое грабителей проникли в частный дом, связали скотчем хозяйку и, угрожая пистолетом, похитили у нее ценности на сумму свыше 22 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Уточняется, что трое мужчин в возрасте от 38 до 49 лет, облачившись в черную одежду и балаклавы, ночью залезли в частный дом, расположенный в деревне Ельне. Преступники схватили хозяйку жилища, связали ей руки скотчем и, угрожая предметом, напоминающим пистолет, потребовали показать, где она хранит деньги и ювелирные украшения. В результате россиянка отдала грабителям ценностей на 22 млн рублей.

Вскоре сотрудникам полиции удалось вычислить и задержать злоумышленников. В ходе обыска у подозреваемых обнаружили 14 тысяч долларов, 17 смартфонов и травматический пистолет. Против них возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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