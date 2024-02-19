В российском городе новорожденного назвали Владимир-Путин

Из Нижневартовского роддома выписали новорожденного, которого назвали Владимиром-Путиным в честь президента России. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на отца семейства Гошгара Пириева.

Столь необычный выбор имени для наследника мужчина связал с желанием внести свой вклад в то, чтобы в России дольше помнили о президенте, который много сделал для страны. Он уточнил, что и ребенок, и его мать в настоящий момент чувствуют себя хорошо.

Россиянин признался, что дома новорожденного называют просто Путин. Пириев отметил, что окружающие по-разному реагируют на имя малыша. Представители старшего поколения более лояльно, а молодые люди — как правило, неодобрительно.

Житель Нижневартовска добавил, что является поклонником президента. Гошгар выразил надежду, что его сын вырастит и также принесет пользу Родине.

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