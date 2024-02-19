Острый предмет застрял в кишечнике: ребенок проглотил иглу, когда шил поделку

Врачи одной из воронежских областных больниц спасли жизнь несовершеннолетнему, который случайно проглотил швейную иголку. Мальчик занимался изготовлением поделки и периодически держал в зубах острый предмет.

Информация об инциденте, который едва не закончился трагично, появилась на странице областной больницы «ВКонтакте». Из поста известно, что несовершеннолетний занимался рукоделием и в какой-то момент случайно проглотил стальную иглу. После этого мальчика экстренно госпитализировали.

При обследовании в больнице опасный предмет обнаружили — он застрял в кишечнике. Для извлечения иглы юному пациенту была проведена процедура колоноскопии. В итоге врачам удалось спасти ребенку жизнь. Больше здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

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