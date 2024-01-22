В российском городе нашли тело связанной девушки-подростка рядом с мусорным баком

В Воронеже около мусорных баков обнаружили связанное тело 17-летней девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, труп лежал в бауле с вещами, был сложен пополам и связан веревкой, на ногах и голове несовершеннолетней были надеты пакеты.

Сейчас в убийстве юной россиянки подозревают 28-летнего знакомого погибшей, жителя Мичуринска Тамбовской области. Мужчина объявлен в розыск.

Уточняется, что злоумышленник сам рассказал об убийстве и о том, что собирается спрятать труп. Убитая является жительницей Новомосковска Тульской области, тело направили на экспертизу.

Устанавливаются все детали произошедшего.

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