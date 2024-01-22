Труп 86-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире в центре Москвы

Тело 86-летнего пенсионера обнаружили в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Труп был найден в квартире жилого дома на Лесной улице в ночь на 22 января. На теле зафиксировали признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений. По предварительной информации, смертельные удары пожилому мужчине нанес его 46-летний сын.

Подозреваемого задержали, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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Также сообщалось, что в Ленинградской области 16-летний подросток замерз насмерть на Нарвском водохранилище.