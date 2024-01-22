Опубликовано 22 января 2024, 10:48
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Труп 86-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире в центре Москвы
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Тело 86-летнего пенсионера обнаружили в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Труп был найден в квартире жилого дома на Лесной улице в ночь на 22 января. На теле зафиксировали признаки насильственной смерти в виде ножевых ранений. По предварительной информации, смертельные удары пожилому мужчине нанес его 46-летний сын.
Подозреваемого задержали, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. В отношении москвича возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после вечеринки с одноклассниками.
Также сообщалось, что в Ленинградской области 16-летний подросток замерз насмерть на Нарвском водохранилище.
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