Российская медсестра встретила с ножом проникшего в ее дом ухажера

В дагестанском селе Унцукуле медсестра ударила ножом ухажера, который вломился к ней домой. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, мужчина продолжительное время просил руки девушки, однако ее родители были против. Поклонник не хотел принимать отказ и преследовал россиянку, а также несколько раз проникал в ее жилище. В день ЧП мужчина залез в окно и начал умолять впустить его. Дагестанка не захотела ничего объяснять и пригрозила ухажеру ножом.

Обожатель не поверил, что девушка не сможет его ранить и начал провоцировать ее. В результате дагестанец оказался в больнице с порезом руки, но претензий к девушке у него нет.

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