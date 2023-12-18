Кричал от боли: в Барнауле ребенок получил серьезный ожог на шоу мыльных пузырей

В Барнауле ребенок получил ожог на шоу мыльных пузырей. О произошедшем рассказала мать пострадавшего.

Малыш, которому еще не исполнилось два года, и его мама пришли на шоу. На мероприятии была фиолетовая подсветка. Позже выяснилось, что это — металлогалогенный прожектор. Ребенок, по всей видимости, коснулся нагретого светильника.

«Идет шоу дети от 1 до 3 примерно бегают ловят пузыри, мой ребенок в какой-то момент решает посмотреть, что такое интересное светится: крик, слезы и вот мы уже обнаружили ожог», — цитирует маму малыша «Инцидент Барнаул».

Женщина сразу же опустила руку ребенка под холодную воду. Организаторы шоу, говорит она, даже не поинтересовались, как малыш себя чувствует, хотя они поняли, что произошел ожог. В аптечке не оказалось необходимых средств для помощи.

В итоге маму и ребенка увезли на скорой помощи. В больнице зафиксировали ожог четырех пальцев.

После случившегося начала проверку прокуратура Алтайского края.

«Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, получения травмы ребенком и соблюдение законов при оказании услуг детям», — пояснили в ведомстве.

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