В российском городе мужчина зашел в детский сад и выкрал чужого ребенка
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В Абакане мужчина украл чужого ребенка из детского сада, обманув охранника на входе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
По информации источника, ЧП произошло днем 6 сентября. 39-летний абаканец пришел в один из детских садов города, назвал фамилию и имя мальчика, после чего без проблем был пропущен охранником. Несовершеннолетний узнал незнакомца и беспрепятственно ушел с ним.
Вскоре после этого воспитательница начала беспокоиться и решила позвонить матери ребенка. Оказалось, что воспитанника забрал не отец, а просто знакомый семьи.
Похитителя быстро нашли и задержали. Мальчика передали матери, возбуждено уголовное дело о похищении. В местной администрации заверили, что охранник и воспитательница будут уволены.
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