Пьяный россиянин открыл стрельбу по прохожим у детской библиотеки

В Кировске сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу у детской библиотеки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло накануне у здания библиотеки на улице Кирова. Россиянин, предположительно, находившийся в нетрезвом состоянии, стрелял из пневматического оружия. Прибывшим на место правоохранителям удалось задержать хулигана. Им оказался 39-летний безработный местный житель. На него составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». В результате действий мужчины никто не пострадал.

Выяснилось, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Оружие у хулигана изъяли.

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