Пожилая россиянка жестоко избила беременную многодетную мать из-за денег

В Башкирии пожилая женщина избила беременную многодетную мать. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash, опубликовавший видео с инцидентом.

По информации источника, женщина с супругом и тремя детьми несколько лет назад переехали в село Камышлы в российском регионе к ее матери. В настоящий момент пара ждет четвертого наследника, россиянка находится на седьмом месяце беременности.

Пострадавшая рассказала, что со временем женщина начала нападать на дочь с зятем, бить посуду и окна, угрожать им ножом, а также якобы пыталась задушить одного из детей. Жительница Башкирии установила в доме камеры, многие из вышеперечисленных обвинений зафиксированы на видео.

Беременная подчеркнула, что мать, в частности, ударила ее кулаком в живот, после чего ее доставили в больницу, и медики в течение недели боролись за сохранность плода. Она уточнила, что конфликт якобы произошел из-за денег. Пострадавшая написала заявление в полицию.

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