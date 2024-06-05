Опубликовано 05 июня 2024, 10:13
1 мин.
В российском городе мужчина выстрелил в живот посетителю стриптиз-клуба и сбежал
В Москве посетитель стриптиз-клуба выстрелил в живот мужчине и скрылся.
© Freepik
В Москве посетитель стриптиз-клуба выстрелил в живот мужчине и сбежал с места на машине BMW. Об этом пишет РЕН ТВ.
По информации источника, ЧП произошло ночью 5 июня рядом с увеселительным заведением на Пятницком шоссе. Злоумышленник вытащил травматический пистолет и выстрелил из него в 27-летнего посетителя.
Стрелявший скрылся с места инцидента на машине BMW. Автомобиль объявлен в розыск, пострадавшему в настоящий момент оказывается медицинская помощь.
Ранее мы писали, что в Подмосковье двухмесячный ребенок обжегся горячей пеленкой и оказался в больнице.
Также стало известно, что в Зеленоградске утонул 16-летний подросток, пытавшийся вытащить из воды двух тонувших товарищей.