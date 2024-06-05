В российском городе мужчина выстрелил в живот посетителю стриптиз-клуба и сбежал

В Москве посетитель стриптиз-клуба выстрелил в живот мужчине и сбежал с места на машине BMW. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло ночью 5 июня рядом с увеселительным заведением на Пятницком шоссе. Злоумышленник вытащил травматический пистолет и выстрелил из него в 27-летнего посетителя.

Стрелявший скрылся с места инцидента на машине BMW. Автомобиль объявлен в розыск, пострадавшему в настоящий момент оказывается медицинская помощь.

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