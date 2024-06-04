Российский подросток погиб, пытаясь вытащить из воды тонувших друзей

В Зеленоградске Калининградской области утонул 16-летний подросток, пытавшийся вытащить из воды двух тонувших товарищей. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.

По предварительной информации, юноша с двумя приятелями, являющимися воспитанниками местного детского дома, находился на пирсе в Зеленоградске. Его 13-летние друзья прыгали с пирса в море. В какой-то момент обоих подростков стало уносить в море. Тогда 16-летний россиянин позвонил спасателям и бросился на помощь тонувшим товарищам.

Уточняется, что детей удалось спасти прибывшим на место сотрудникам МЧС, а тело их старшего приятеля вынесло на берег позднее. В Amber Mash указали, что следов насильственной смерти у несовершеннолетнего нет. Точная причина его гибели будет установлена судмедэкспертами.

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