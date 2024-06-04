Российский младенец попал в больницу с ожогами живота

В Подмосковье прогретая утюгом пеленка стала причиной ожога живота у двухмесячного ребенка. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, на днях бабушка малышки прогрела пеленки утюгом, чтобы помочь девочке справиться с дискомфортом в области живота. Молодая мать сначала приложила ткани к своему животу и только потом к животику ребенка. Несмотря на то, что женщина сделала это через распашонку, у юной россиянки появился ожог.

Накануне родительница обнаружила красноватое пятнышко у девочки и обратилась за помощью в поликлинику к хирургу. Медик, в свою очередь, настоял на госпитализации.

В больнице у малышки диагностировали «ожог второй степени», после чего обработали рану. Женщина рассказала врачам, что узнала о подобном способе снятия колик в школе для будущих матерей при роддоме.

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