Опубликовано 02 августа 2024, 12:14
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В российском городе мужчина устроил самосожжение в офисе МФЦ
Mash: в Москве мужчина поджег себя в отделении МФЦ.
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В Москве мужчина устроил самосожжение в отделении МФЦ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным источника, ЧП произошло в офисе МФЦ на Новоясеневском проспекте. Уточняется, что устроившего самоподжог успели спасти.
У мужчины зафиксировали ожоги головы и шеи. В настоящий момент его экстренно госпитализируют.
Причины подобного поступка пока неизвестны.
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