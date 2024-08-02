В российском городе мужчина устроил самосожжение в офисе МФЦ

В Москве мужчина устроил самосожжение в отделении МФЦ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, ЧП произошло в офисе МФЦ на Новоясеневском проспекте. Уточняется, что устроившего самоподжог успели спасти.

У мужчины зафиксировали ожоги головы и шеи. В настоящий момент его экстренно госпитализируют.

Причины подобного поступка пока неизвестны.

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