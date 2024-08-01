Избили и говорили о позоре: в Москве студентку похитили родственники из Дагестана

В Москве студентка из Дагестана пропала после разговора с родственниками. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», родные похитили девушку.

По данным источника, 18-летняя дагестанка училась в медколледже в столице. Сначала она жила в Москве вместе с тетями, а отец с матерью остались в Дагестане. Женщины часто критиковали девушку за «своенравность» и даже оскорбляли. В какой-то момент она не выдержала, накопила денег и переехала к подруге в квартиру. Также она сменила номер телефона, но продолжала общаться с матерью, чтобы родные за нее не переживали.

Родственники узнали, где находится студентка и стали ее преследовать. Подруга рассказала, что дядя и отец писали ей о «позоре семьи» и даже угрожали расправой. А однажды рядом с девушкой и ее подругами остановилась машина, из которой выглянули мужчины и стали угрожать дагестанке.

В начале лета мать и тетя девушки ворвались в ее квартиру и стали угрожать, но ссору удалось остановить. После разговора они разрешили студентке жить отдельно, а уже 31 июля к ней в квартиру зашли отец и дядя. Подруга отметила, что мужчины избили девушку, вытолкали ее из дома и нашли паспорт. Соседка позвонила в полицию, но никто не приехал. На данный момент неизвестно о местонахождении девушки и ее состоянии.

Подруги студентки волнуются за ее здоровье, так как у нее проблемы с сердцем. Родители считают, что лечение не имеет смысла, а нужно полагаться на веру.

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