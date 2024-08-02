Боец ММА отобрал автомобиль у главного врача больницы и продал его

В Тюмени главный врач одной из частных клиник Никита Пуртов лишился машины Volkswagen Passat B6 после встречи с бойцом смешанных единоборств Хаялом Искандеровым. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на адвоката медика.

По словам юриста врача, спортсмен взял у Пуртова автомобиль, пообещав рассчитаться за него позднее. Однако деньги в размере 750 тысяч рублейв обещанный срок ему так и не передал.

«Позднее стало известно, что Хаял продал кому-то автомобиль и теперь транспортное средство находится в Свердловской области», — заявил защитник.

Известно, что мужчины не подписывали договор купли-продажи. Попытки разрешить конфликт мирным способом ни к чему не привели, отметил адвокат. Пуртов обратился с заявлением в полицию, однако в возбуждении дела ему отказали. Адвокат оспорил это решение.

«Сейчас мой клиент готов разговаривать с Искандеровым только в присутствии сотрудников полиции. Поскольку всерьез опасается за свою жизнь», — добавил юрист.

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