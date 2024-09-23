В российском городе мужчина сломал челюсть коллеге, попросившему его работать быстрее

В Тюмени местный житель сломал челюсть коллеге из-за просьбы работать быстрее. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По данным полиции, конфликт между мужчинами произошел, когда они вдвоем убирали территорию на улице Дзержинского. Уточняется, что удар потерпевшему 1966 года рождения нанес мужчина 1958 года. Агрессору не понравилось, что более молодой напарник попросил его ускорить темп работы.

В итоге потерпевшего доставили в больницу, где врачи зафиксировали у него двухсторонний перелом нижней челюсти. Коллегу пострадавшего задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Теперь жителю Тюмени грозит до трех лет тюремного заключения.

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