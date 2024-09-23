СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 23 сентября 2024, 11:16
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Позвонила подруге и попросила обратиться в полицию: девушка обвинила массажиста в изнасиловании во время сеанса

В Петербурге массажиста и мастера по растяжке обвинили в изнасиловании на работе.
Позвонила подруге и попросила обратиться в полицию: девушка обвинила массажиста в изнасиловании во время сеанса

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента, который произошел в студии массажа на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Клиентка пожаловалась на мастера по растяжке. По словам девушки, тот ее изнасиловал, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным СМИ, стражи порядка доставили 38-летнего мастера в отдел после обращения 28-летней петербурженки. Девушка рассказала, что мужчина изнасиловал ее прямо на рабочем месте.

Испуганная клиентка массажного салона после этого позвонила своей подруге и попросила ее обратиться в полицию. Затем девушка обратилась в травмпункт, где у нее зафиксировали характерные для изнасилования повреждения. Мастер, услугами которого воспользовалась петербурженка, в профессии уже 10 лет.

Ранее лысеющий и заикающийся рабочий разбудил петербурженку поцелуем и изнасиловал. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash на Мойке
Автор:Артем Хохлов
Теги:
изнасилование
массаж