Мужчина получил перелом черепа после падения в московском ночном клубе

Мужчина получил перелом черепа после падения во время танцев в ночном клубе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ночью 22 сентября мужчина танцевал в одном из клубов Москвы на Покровском бульваре. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, ему стало плохо и он упал прямо посреди танцпола.

Персонал заведения вызвал скорую помощь. Медики диагностировали у мужчины черепно-мозговую травму, ушиб мозга, контузию, кровоизлияние и переломы костей черепа. Сейчас он находится в больнице.

Остальные детали произошедшего уточняются.

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