В российском городе мужчина открыл огонь по семейной паре

В Санкт-Петербурге местный житель несколько раз выстрелил в супружескую пару. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло на улице Лермонтова. Вначале 62-летняя женщина и ее супруг ссорились с мужчиной на улице, после чего тот пригрозил им расправой. Через некоторое время петербуржец поднялся в свою квартиру и открыл стрельбу из пневматического ружья.

Информация о пострадавших отсутствует. В настоящий момент неизвестно, обратились ли пожилые люди в полицию.

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