Пятилетняя девочка умерла, выпав из окна из-за недосмотра родителей

В Ленинградской области пятилетняя девочка погибла, выпав из окна из-за недосмотра родителей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, ЧП произошло 24 апреля на улице Мира во Всеволожском районе региона. Дошкольница выпала с шестого этажа жилого дома. В тяжелом состоянии девочку доставили и во Всеволожскую клиническую межрайонную больницу, где через некоторое время она скончалась.

Позднее выяснилось, что инцидент произошел из-за недосмотра родителей. Уточняется, что мать погибшей является гражданкой Таджикистана, а отец – гражданином России.

Семья на учете в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН) не состоит.

Ранее стало известно, что в Волгограде двое мужчин забили до смерти 18-летнего водителя такси за отказ везти их бесплатно. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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